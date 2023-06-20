Лондонский «Тоттенхэм» не имеет никакого желания расставаться с одним и лучших бомбардиров в своей истории. Речь идёт о Соне Хынмине, который находится в сфере интересов клубов из Саудовской Аравии.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» не намерен отпускать Сона в Саудовскую Аравию. Более того, сам кореец тоже не горит желанием переезжать на другой континент, даже несмотря на предложенные финансовые условия с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги Сон забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 36 поединках. Напомним, кореец выступает за «шпор» с лета 2015 года, когда перешёл из леверкузенского «Байера».