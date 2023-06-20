«Бавария» назвала сумму, какую готова заплатить за защитника «Манчестер Сити» Уокера

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии. Заинтересованность в услугах британского латераля проявляет мюнхенская «Бавария».

Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство немецкого гранда готово предложить за защитника от 20 до 30 миллионов евро. «Бавария» рассчитывает закрыть сделку как можно скорее.

33-летний футболист выступает за мюнхенский коллектив с июля 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кайла в 15 миллионов евро.