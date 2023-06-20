Эмилиано Мартинес: «Чувствую, что я прошёл футбол после победы на ЧМ»

Голкипер сборной Аргентины и бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вспомнил о триумфе на чемпионате мира – 2022.

«Чувствую, что я прошел футбол. Но все равно хочется большего. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы… На уровне национальной команды я добился всего. Для меня было бы большим достижением выиграть трофей с «Астон Виллой». Конечно, хочется поднять над головой кубок Лиги чемпионов, но это бонус, а не мечта», - цитирует вратаря DSports.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Эмилиано был признан лучшим вратарем мундиаля.