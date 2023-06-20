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Эмилиано Мартинес: «Чувствую, что я прошёл футбол после победы на ЧМ»

20 Июня 2023 • 11:17 Комментировать (1)

Голкипер сборной Аргентины и бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вспомнил о триумфе на чемпионате мира – 2022.

«Чувствую, что я прошел футбол. Но все равно хочется большего. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы… На уровне национальной команды я добился всего. Для меня было бы большим достижением выиграть трофей с «Астон Виллой». Конечно, хочется поднять над головой кубок Лиги чемпионов, но это бонус, а не мечта», - цитирует вратаря DSports.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Эмилиано был признан лучшим вратарем мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Июня 2023 в 11:31
Да... КМ без приложенной золотой перчатки - это не футбол... А-ха-ха-ха..
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