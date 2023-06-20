«Арсенал» сделал новое предложение по Хаверцу

Лондонский «Арсенал» во второй раз обратился к «Челси» за нападающим Каем Хаверцем. По информации от журналиста Сэми Мокбела, «канониры» на этот раз предложили за немца 60 миллионов евро сразу и ещё 5 миллионов в виде бонусов.

Пока неизвестно, готов ли «Челси» принять предложенные условия. Несмотря на отчаянное желание игрока присоединиться к «канонирам», «синие» ранее требовали за него ровно 80 миллионов евро.

Напомним, ранее от услуг Хаверца отказался мадридский «Реал», который был готов заплатить максимум 50 миллионов евро. Кай выступает за «Челси» с лета 2020 года, когда перешёл из леверкузенского «Байера».