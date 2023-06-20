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Гвардиола: «Если «Барселона» подпишет Бернарду Силву, команда получит отличного игрока»

20 Июня 2023 • 10:58 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчёт будущего полузащитника Бернарду Силвы, который этим летом может покинуть «горожан» ради переезда в другой европейский чемпионат.

«Это правда, что «Барселона» хочет Бернарду Силву, но мы тоже хотим его. Мы хотим, чтобы он остался в «Манчестер Сити». Если «Барселона» всё же провернёт трансфер, команда получит отличного игрока», – цитирует Гвардиолу Barca Universal.

Напомним, помимо «Барселоны» в трансфере Силвы заинтересован «ПСЖ», который ищет замену ушедшему на правах свободного агента Лионелю Месси. Португалец из «Манчестер Сити», по мнению руководства парижан, больше всего подходит на роль преемника Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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