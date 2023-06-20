«Манчестер Сити» всё ещё пытается продлить Гюндогана, игрок интересен двум другим клубам

«Манчестер Сити» до сих пор надеется продлить контракт со своим полузащитником Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в социальных сетях. Источник отмечает, что «горожане» не хотят терять футболиста на правах свободного агента.

В то же время лондонский «Арсенал» отчаянно борется за трансфер Гюндогана, который в данный момент больше склоняется к переходу в каталонскую «Барселону», где ему предлагают трёхлетний контракт.

Напомним, Илкай является одной из главных целей «сине-гранатовых» на это лето. Команда Хави Эрнандеса уже несколько месяцев работает над приглашением Гюндогана.