Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» всё ещё пытается продлить Гюндогана, игрок интересен двум другим клубам

20 Июня 2023 • 10:20 Комментировать

«Манчестер Сити» до сих пор надеется продлить контракт со своим полузащитником Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в социальных сетях. Источник отмечает, что «горожане» не хотят терять футболиста на правах свободного агента.

В то же время лондонский «Арсенал» отчаянно борется за трансфер Гюндогана, который в данный момент больше склоняется к переходу в каталонскую «Барселону», где ему предлагают трёхлетний контракт.

Напомним, Илкай является одной из главных целей «сине-гранатовых» на это лето. Команда Хави Эрнандеса уже несколько месяцев работает над приглашением Гюндогана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
10:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если «Барселона» подпишет Бернарду Силву, команда получит отличного игрока»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» всё ещё пытается продлить Гюндогана, игрок интересен двум другим клубам
03:02 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» обозначило минимальную стоимость Сона 1 слухи
01:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Аль-Иттихад» готов предложить за Сона слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 35 млн евро за футболиста «Аякса»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе сравнялся с Холанном по голам с начала сезона-2022/23
00:02 · Англия. Премьер-лига
Верон рассказал, что отличает тен Хага от предыдущих тренеров «Манчестер Юнайтед»
19 Июня
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отправил предложение Сону слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – первый со времён Бекхэма игрок «Манчестер Юнайтед», забивший за сборную Англии на «Олд Траффорд»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» подпишет ещё одного или двух полузащитников в летнее окно
22:33 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» уверены, что Рэшфорд подпишет новый контракт до начала нового сезона
22:13 · Англия. Премьер-лига
Уокер сделал выбор между «Баварией» и «Манчестер Сити»
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов отдать «Барселоне» Гимараэса за Рафинью 3 слухи
22:05 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Лисандро Мартинес доказал, что о защитнике не стоит судить по его росту»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Тренту лучше играть в центре поля, а не в защите»
Все новости
Рекомендуем