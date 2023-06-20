Клопп назвал трансферную цель «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обозначил трансферную цель клуба на это лето. По сообщениям журналистов Daily Mail, немецкий специалист настаивает на подписании нидерландского полузащитника Райана Гравенберха, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария».

Ранее в СМИ сообщалось, что главным конкурентом «красных» в борьбе за 21-летнего хавбека является еще один представитель Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед».

Гравенберх перешел в «Баварию» летом 2022 года из амстердамского «Аякса». В минувшем сезоне Райан принял участие в 33 поединках за мюнхенцев, забил гол и сделал результативный пас. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.