Руководство «Тоттенхэма» не планирует отпускать этим летом своего нападающего Хынмин Сона.

По информации журналиста Сунгмо Ли, «шпоры» даже не рассмотрят предложения в размере менее 100 миллионов за корейского форварда. Сообщается, что самому Сону нравится Английская премьер-лига и жизнь в Лондоне, а также он хочет показать, на что способен уже в следующем сезоне. Таким образом, возможный переезд в аравийский «Аль-Иттихад» видится маловероятным.

Напомним, что Хынмин Сон выступает в футболке «Тоттенхэма» с 2015 года. Стоимость 30-летнего корейца, согласно информации Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро. Текущий контракт игрока со «шпорами» истекает в 2025 году.