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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руководство «Тоттенхэма» обозначило минимальную стоимость Сона слухи

20 Июня 2023 • 03:02 Комментировать

Руководство «Тоттенхэма» не планирует отпускать этим летом своего нападающего Хынмин Сона.

По информации журналиста Сунгмо Ли, «шпоры» даже не рассмотрят предложения в размере менее 100 миллионов за корейского форварда. Сообщается, что самому Сону нравится Английская премьер-лига и жизнь в Лондоне, а также он хочет показать, на что способен уже в следующем сезоне. Таким образом, возможный переезд в аравийский «Аль-Иттихад» видится маловероятным.

Напомним, что Хынмин Сон выступает в футболке «Тоттенхэма» с 2015 года. Стоимость 30-летнего корейца, согласно информации Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро. Текущий контракт игрока со «шпорами» истекает в 2025 году.

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Тоттенхэм Сон Хынмин трансферы футбола - лето 2023
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