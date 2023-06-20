Мбаппе сравнялся с Холанном по голам с начала сезона-2022/23

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе настиг Эрлинга Холанна по голам в нынешней кампании.

Гол Мбаппе принёс коллективу Дидье Дешама победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 против сборной Греции (1:0). Для 24-летнего форварда этот гол стал 54-м по счёту с начала сезона-2022/23 за клуб и сборную страны. Как отмечает Squawka, француз сравнялся по данному показателю с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холанном.

На счету Килиана Мбаппе 41 гол в 43 матчах за «ПСЖ», ещё 13 мячей он забил за сборную Франции. Эрлинг Холанн отличался преимущественно на клубном уровне – 52 гола в 53 играх.