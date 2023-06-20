Верон рассказал, что отличает тен Хага от предыдущих тренеров «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Хуан Себастьян Верон оценил работу Эрика тен Хага.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» прошлым летом. В дебютном сезоне под его руководством команда финишировала на третьей строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а также выиграла Кубок лиги.

«После ухода Алекса Фергюсона команде стало трудно показывать стабильные результаты. Спустя много лет я снова вижу «Манчестер Юнайтед», способный на многое. Тен Хаг оказался отличным выбором для клуба. Полагаю, от предыдущих тренеров его отличает наличие определённых целей и чётких ценностей. Возможно, в следующем сезоне всё пройдёт ещё лучше», – цитирует MEN Верона.