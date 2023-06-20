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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Верон рассказал, что отличает тен Хага от предыдущих тренеров «Манчестер Юнайтед»

20 Июня 2023 • 00:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Хуан Себастьян Верон оценил работу Эрика тен Хага.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» прошлым летом. В дебютном сезоне под его руководством команда финишировала на третьей строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а также выиграла Кубок лиги.

«После ухода Алекса Фергюсона команде стало трудно показывать стабильные результаты. Спустя много лет я снова вижу «Манчестер Юнайтед», способный на многое. Тен Хаг оказался отличным выбором для клуба. Полагаю, от предыдущих тренеров его отличает наличие определённых целей и чётких ценностей. Возможно, в следующем сезоне всё пройдёт ещё лучше», – цитирует MEN Верона.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Хуан Себастьян Верон Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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