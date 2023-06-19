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«Аль-Иттихад» отправил предложение Сону слухи

19 Июня 2023 • 23:45 Комментировать

Руководство аравийского «Аль-Иттихада» продолжает проявлять интерес к звёздам европейского футбола.

По информации журналиста Ашарка Аль-Авсата, боссы действующего чемпиона Саудовской Аравии направили официальное предложение южнокорейскому форварду «Тоттенхэма» Хынмин Сону с предложением смены чемпионата. Отметим, чторанее сообщалось о возможном переезде нападающего в Саудовскую Аравию в 2024 году.

Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 60 миллионов евро. Ранее «Аль-Иттихад» уже оформил переходы Карима Бензема и Н’Голо Канте.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Иттихад Сон Хынмин трансферы футбола - лето 2023
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