Руководство аравийского «Аль-Иттихада» продолжает проявлять интерес к звёздам европейского футбола.

По информации журналиста Ашарка Аль-Авсата, боссы действующего чемпиона Саудовской Аравии направили официальное предложение южнокорейскому форварду «Тоттенхэма» Хынмин Сону с предложением смены чемпионата. Отметим, чторанее сообщалось о возможном переезде нападающего в Саудовскую Аравию в 2024 году.

Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 60 миллионов евро. Ранее «Аль-Иттихад» уже оформил переходы Карима Бензема и Н’Голо Канте.