Рэшфорд – первый со времён Бекхэма игрок «Манчестер Юнайтед», забивший за сборную Англии на «Олд Траффорд»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче за сборную Англии.

25-летний футболист поразил ворота сборной Северной Македонии на 45-й минуте поединка квалификации чемпионата Европы – 2024, установив на табло счёт 3:0. Встреча проходит на «Олд Траффорд» – домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед», – и Рэшфорд стал первым с 2001 года действующим игроком «красных дьяволов», забившим на арене клуба в игре за сборную Англии, докладывает Opta. 22 года назад это сделал знаменитый экс-полузащитник Дэвид Бекхэм.

Текстовая трансляция матча сборных Англии и Северной Македонии доступна на сайте LiveResult.ru.