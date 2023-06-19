«Ливерпуль» подпишет ещё одного или двух полузащитников в летнее окно

«Ливерпуль» намерен продолжать усиление средней линии.

Ряды «красных» уже пополнил Алексис Макаллистер, перешедший из «Брайтона» за 42 млн евро. По сведениям журналиста Джармеша Шета, в планах у «Ливерпуля» остаётся приобретения ещё одного или двух полузащитников до закрытия летнего трансферного окна. Мерсисайдцы считаются претендентами на Райана Гравенберха («Бавария»), Кефрена Тюрама («Ницца») и многих других хавбеков.

Напомним, что в завершившемся сезоне команда Юргена Клоппа финишировала на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 67 очков.