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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» подпишет ещё одного или двух полузащитников в летнее окно

19 Июня 2023 • 22:40 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Ливерпуль» намерен продолжать усиление средней линии.

Ряды «красных» уже пополнил Алексис Макаллистер, перешедший из «Брайтона» за 42 млн евро. По сведениям журналиста Джармеша Шета, в планах у «Ливерпуля» остаётся приобретения ещё одного или двух полузащитников до закрытия летнего трансферного окна. Мерсисайдцы считаются претендентами на Райана Гравенберха («Бавария»), Кефрена Тюрама («Ницца») и многих других хавбеков.

Напомним, что в завершившемся сезоне команда Юргена Клоппа финишировала на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 67 очков.

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Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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