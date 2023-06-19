В «Манчестер Юнайтед» уверены, что Рэшфорд подпишет новый контракт до начала нового сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд скоро поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Как известно, с 25-летним футболистом давно ведутся переговоры по новому долгосрочному договору со значительным повышением зарплаты. По информации журналиста Джеймса Дакера, руководство клуба уверено, что сделка будет оформлена уже совсем скоро, того же мнения придерживается и сторона форварда. Продление соглашения планируется завершить до старта предсезонной подготовки.

Действующий контракт Маркуса Рэшфорда истекает в следующем году. В минувшей кампании англичанин забил 30 голов, проведя 56 матчей за «красных дьяволов».