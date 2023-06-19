«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Рафинью Диаса.

По сведениям Jijantes FC, «сороки» хотят усилить свою атакующую линию 26-летним вингером. Источник сообщает, что «Ньюкасл» голов предложить каталонскому клубу 30 миллионов евро за бразильца, а также включить в сделку своего лидера центра поля — Бруно Гимараэса, которым ранее интересовались «сине-гранатовые».

В прошедшем сезоне Рафинья стал автором 10 забитых мячей и 12 результативных передач в 50 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Рафиньи составляет 60 млн евро.