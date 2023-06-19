Блинд: «Лисандро Мартинес доказал, что о защитнике не стоит судить по его росту»

Футболист «Баварии» Дэйли Блинд рассказал, что думает об игре центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

Аргентинец пополнил ряды «красных дьяволов» прошлым летом, перебравшись из «Аякса». В Амстердаме Мартинес выступал вместе с Блиндом.

«Когда меня задействовали на позиции в центре обороны, я тоже слышал некоторые критические замечания из-за своего роста, ведь я не похож, например, на Неменью Видича. Думаю, в Англии существует подобный образ центрального защитника, но в наши дни всё может быть иначе. Мартинес очень агрессивен, отлично работает с мячом, хорош в отборе. Думаю, своей игрой в АПЛ он доказал, что о защитнике нельзя судить по росту», – цитирует UtdDistrict Блинда, в прошлом также поигравшего за «Юнайтед».