Джеррард: «Тренту лучше играть в центре поля, а не в защите»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о новой роли Трента Александера-Арнольда.

24-летний игрок, считающийся профильным правым защитником, в последнее время всё чаще играет в центре поля. Эксперименты Юргена Клоппа продолжит наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, задействующий Трента в полузащите.

«Это позволяет ему действовать ближе к воротам соперников. В прошлом матче сборной мы видели, что он был лучшим на поле. Думаю, Трент выглядит лучше, когда играет в середине, а позади него располагается другой правый защитник. Но игра в середине имеет свою специфику – не стоит ждать, что он будет невероятен в этой роли в каждом матче», – цитируют английские СМИ Джеррарда.