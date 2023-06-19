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Ковачич может перейти в «Манчестер Сити» слухи

19 Июня 2023 • 20:44 Комментировать

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. 

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Манчестер Сити» находятся на последней стадии переговоров о переходе полузащитника Матео Ковачича. Первоначальное предложение от «горожан» составило 25 миллионов евро, однако «Челси» настаивает на увеличении суммы до 30 миллионов евро.

«Манчестер Сити» уже достиг с Ковачичем полного согласия по личным условиям контракта, что говорит о высокой вероятности успешного завершения сделки.

Романо уточняет, что возможные изменения могут произойти, если «Манчестер Сити» примет решение включиться в сделку по приобретению полузащитника Деклана Райса.

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Челси Манчестер Сити Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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