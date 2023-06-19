Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Манчестер Сити» находятся на последней стадии переговоров о переходе полузащитника Матео Ковачича. Первоначальное предложение от «горожан» составило 25 миллионов евро, однако «Челси» настаивает на увеличении суммы до 30 миллионов евро.

«Манчестер Сити» уже достиг с Ковачичем полного согласия по личным условиям контракта, что говорит о высокой вероятности успешного завершения сделки.

Романо уточняет, что возможные изменения могут произойти, если «Манчестер Сити» примет решение включиться в сделку по приобретению полузащитника Деклана Райса.