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Клуб из Саудовской Аравии заинтересовался в хавбеке «Манчестер Сити» слухи

19 Июня 2023 • 19:25 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов саудовского клуба.

The Athletic утверждает, что саудовский клуб уже связывался с представителями Силвы для изучения возможности трансфера. По информации источника, неназванный клуб пока не стал делать футболисту официального предложения. Отмечается, что сам португалец не хочет покидать Европу. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

В минувшей кампании 28-летний Силва принял участие в 55 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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