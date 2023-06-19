Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов саудовского клуба.

The Athletic утверждает, что саудовский клуб уже связывался с представителями Силвы для изучения возможности трансфера. По информации источника, неназванный клуб пока не стал делать футболисту официального предложения. Отмечается, что сам португалец не хочет покидать Европу. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

В минувшей кампании 28-летний Силва принял участие в 55 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 млн евро.