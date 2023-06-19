Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может перебраться в новый клуб в летнее трансферное окно.

Кьеза является одним из любимцев болельщиков «Ювентуса», но этого может оказаться недостаточным, чтобы удержать его в Турине. По информации Football Italia, «старая синьора» нуждается в крупных продажах, так как клубу необходимо компенсировать упущенные доходы от Лиги чемпионов в сезоне 2023/24, на которую «Ювентус» не квалифицировался.

Как сообщает источник, «Ювентус» будет внимательно изучать предложения по Кьезе. Среди заинтересованных клубов находятся «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Бавария».