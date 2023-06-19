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Линделоф может продолжить карьеру в Бундеслиге слухи

19 Июня 2023 • 18:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

28-летний шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф может продолжить карьеру в клубе Бундеслиги. Как сообщает Football Insider, претендентом из Германии на игрока является франкфуртский «Айнтрахт».

Несмотря на это, манкунианцы в последнее время активизировали переговоры с футболистом о новом трудовом соглашении. А две недели назад наставник клуба Эрик тен Хаг высказался о своём игроке как о недоступном для других футбольных клубов.

Напомним, что по действующему контракту у Линделофа остаётся всего лишь год в «Манчестер Юнайтед». Выступает за манкунианцев этот шведский центрдеф с 2017 года.

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне АПЛ завоевал бронзовые медали и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

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Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Виктор Линделоф трансферы футбола - лето 2023
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