28-летний шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф может продолжить карьеру в клубе Бундеслиги. Как сообщает Football Insider, претендентом из Германии на игрока является франкфуртский «Айнтрахт».

Несмотря на это, манкунианцы в последнее время активизировали переговоры с футболистом о новом трудовом соглашении. А две недели назад наставник клуба Эрик тен Хаг высказался о своём игроке как о недоступном для других футбольных клубов.

Напомним, что по действующему контракту у Линделофа остаётся всего лишь год в «Манчестер Юнайтед». Выступает за манкунианцев этот шведский центрдеф с 2017 года.

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне АПЛ завоевал бронзовые медали и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.