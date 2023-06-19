Почему сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» ещё не состоялась, и кто купит клуб

История с продажей «Манчестер Юнайтед» длится уже около девяти месяцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как идёт процесс, и размышляет, кто всё же купит клуб.

Все в ожидании сделки

В ноябре 2022 года семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед», и эта новость была встречена болельщиками клуба с огромным воодушевлением. Хотя все понимали, что процесс согласования сделки будет небыстрым, почти никто не сомневался, что уж к сезону-2023/34 у «манкунианцев» появится новый собственник. Однако пока договорённость о продаже «МЮ» не достигнута. Учитывая, что сделка по отчуждению клуба должна быть одобрена Премьер-лигой, почти нет сомнений, что до старта сезона официально передача «манкунианцев» оформлена не будет.

В последнее время ходила информация, что сделка должна быть заключена, но пока ничего подобного не произошло. Более того, у Глейзеров как было два предложения, так они и остаются.

Претенденты на покупку «МЮ»

Хотя ходило много разных слухов, кто мог бы купить клуб, по итогу предложения всего два. «МЮ» может купить сэр Джим Рэтклифф, который считается вторым в списке самых богатых людей Великобритании. Он родился в так называемом «большом Манчестере» и является поклонником «манкунианцев». Рэтклифф готов оставить двух Глейзеров в числе собственников «МЮ», а сам намерен приобрести лишь 69% акций.

Второе предложение поступило от катарского шейха Джасима бен Хамада Аль-Тани. Он хочет приобрести все 100%. Он уже сказал, что готов покрыть все долги клуба и серьёзно вложиться в развитие инфраструктуры «МЮ». Его окончательное предложение составляет 6 миллиардов фунтов (примерно 7,5 миллиарда долларов). Шейх Джасим, который учился в Королевской военной академии в Сэндхёрсте, также говорит, что с детства поддерживает «манкунианцев».

Болельщики «МЮ» в своих предпочтениях разделились. С одной стороны, после долгих насмешек над «Манчестер Сити», который финансировался огромными деньгами шейхов, сейчас «манкунианцы» и сами могут оказаться в подобной ситуации. На фоне шейха Джасима британский сэр выглядит более респектабельно. Однако с финансовой ситуации восточный уклон выглядит привлекательнее. Не очень понятно, насколько Рэтклифф сможет обеспечить экономическую стабильность «МЮ». Кроме того, болельщики хотят, чтобы Глейзеры ушли окончательно.

Что мешает закрыть сделку?

Болельщики «МЮ» прекрасно знают ответ на вопрос – Глейзеры. По данным СМИ, проблема в том, что среди нынешних собственников клуба нет единого понимания, в каком виде принять сделку. Во-первых, есть Авраам и Джоэл, которые в основном и контролируют футбольный бизнес семьи. Помимо них, влияние имеют Кевин, Дарси, Эдвард и Брайан Глейзеры. При этом им необходимо прежде всего достигнуть консенсуса между собой, и вот тут не всё просто. Джоэл хотел бы остаться в «МЮ», Авраам готов рассмотреть вариант как продолжить владеть частью клуба, так и продать всё ему принадлежащее. Оставшиеся братья и сестра хотят продать свои акции только при условии, что семья Глейзеров полностью выходит из клуба. Сообщалось, что Авраам и Джоэл обдумывали возможности выкупить акции родственников, но не смогли себе позволить.

Сейчас, пожалуй, главный вопрос заключается даже не в том, кто купит «МЮ», а в том, как Глейзеры между собой договорятся о порядке продажи. Пока шесть миллиардеров, у которых свои бизнес-интересы, договориться не могут. Неудивительно, что в ноябре, когда вся история только начиналась, в официальном сообщении было указано, что клуб не продается, и что нынешние собственники готовы рассмотреть стратегические альтернативы. Иными словами, всё ещё существует вероятность, не такая уж и нулевая, что «МЮ» не сменит собственника.

Как это влияет на команду?

Влияет отрицательно, прежде всего в вопросе трансферов. Например, уже стало известно, что «МЮ» отказался от Гарри Кейна, так как его переход выглядит слишком дорогим для клуба. Возможно, произойди уже смена собственника – новый владелец захотел бы совершить такой статусный трансфер, чтобы заявить о себе.

Шейх Джасим и вовсе если не прямо, то уж точно косвенно намекает, что с его приходом на «Олд Траффорд» может перебраться Килиан Мбаппе. В прессе появляются слухи, что «ПСЖ» готов продать француза, не желающего продлевать контракт, но только не в «Реал». Учитывая, что французским клубом владеют катарцы, и шейх Джасим родом из этой страны, якобы это может помочь осуществить переезд француза в Манчестер.

Так или иначе, «МЮ» продолжает жить в туманном будущем. Пока непонятно, кто будет управлять клубом, что не добавляет уверенности. При этом нет и ясности, когда наступит развязка и какой она будет. По данным СМИ, оба претендента не сдаются и имеют хорошие шансы, в то время как семья Глейзеров продолжает думать, что ей делать.

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Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: во что превратился «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду.

Роман Андреев