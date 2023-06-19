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​Обамеянг продолжает переговоры с клубами из Саудовской Аравии

19 Июня 2023 • 18:49 Комментировать

Где продолжит карьеру Пьер-Эмерик Обамеянг, пока непонятно. У 34-летнего габонского форварда есть действующий контракт с «Челси», рассчитанный до конца июня 2024 года, но в западном Лондоне на Обамеянга, похоже, не рассчитывают.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Обамеянг продолжает переговоры с клубами из Саудовской Аравии. По данным журналиста, идут активные обсуждения, но договорённости пока нет.

В 22 официальных матчах сезона 2022/2023 Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
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