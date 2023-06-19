Где продолжит карьеру Пьер-Эмерик Обамеянг, пока непонятно. У 34-летнего габонского форварда есть действующий контракт с «Челси», рассчитанный до конца июня 2024 года, но в западном Лондоне на Обамеянга, похоже, не рассчитывают.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Обамеянг продолжает переговоры с клубами из Саудовской Аравии. По данным журналиста, идут активные обсуждения, но договорённости пока нет.

В 22 официальных матчах сезона 2022/2023 Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.