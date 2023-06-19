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«Барселона» оптимистична насчёт перехода Гюндогана слухи

19 Июня 2023 • 18:45 Комментировать

«Барселона» близка к приобретению полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как сообщает журналистка Relevo Лорено Гонсалес, «Барселона» оптимистично смотрит на возможность подписания Гюндогана. По информации источника, все указывает на то, что сделка находится на финальной стадии. Есть вероятность того, что контракт может быть заключен в ближайшие часы.

В минувшем сезоне капитан «Манчестер Сити» провел на поле 51 матч во всех соревнованиях, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт истекает 30 июня, в новый клуб он перейдет в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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