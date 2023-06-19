«Манчестер Юнайтед» наказал фаната, высмеявшего трагедию на «Хиллсборо»

Во время недавнего финала Кубка Англии фанат «Манчестер Юнайтед» высмеял трагедию на «Хиллсборо», когда в результате давки погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Болельщика быстро вычислили и арестовали.

Провинившимся оказался мужчина по имени Джеймс Уайт. «Манчестер Юнайтед» запретил ему посещать стадион на неопределённый срок, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Крис Уиллер. Джеймс признал свою вину в ношении оскорбительной футболки.

Напомним, что в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2.