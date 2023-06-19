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​Хаверц сообщил «Челси», что не продлит контракт

19 Июня 2023 • 18:33 Комментировать

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц проинформировал клуб о том, что он не станет продлевать контракт. Об этом на своих страницах рассказывает ESPN.

Позиция Хаверца радует «Арсенал», который ведёт борьбу за подписание футболиста в летнее трансферное окно. «Канониры» в настоящий момент пытаются в процессе переговоров снизить запросы «Челси».

24-летнего Кая Хаверца специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 60 миллионов евро. Немец способен выступать не только на позиции атакующего полузащитника, но и в качестве правого вингера, а также на острие атаки.

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Челси Арсенал Лондон Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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