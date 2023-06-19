Вернувшемуся в АПЛ «Бёрнли» Венсана Компани интересен молодой защитник «Боруссии» из Дортмунда Сумайла Кулибали.

По информации британского Football Insider, стороны уже приступили к переговорам по игроку. Отмечается, что большим поклонником молодого защитника является непосредственно наставник «Бёрнли» Венсан Компани.

В минувшем сезоне 19-летний защитник провёл всего две игры за основную команду «шмелей», не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.

Напомним, что «Бёрнли» удалось победить в Чемпионшипе по итогу минувшего сезона.

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