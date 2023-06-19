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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Борнмут» назвал имя нового тренера официально

19 Июня 2023 • 17:59 Комментировать

В понедельник «Борнмут» объявил о расставании с Гари О’Нилом, который тренировал команду. Спустя несколько часов южане назвали имя нового тренера. Рулевым «вишен» стал 40-летний испанский специалист Андони Ареола.

В пресс-релизе «Борнмута» сообщается о том, что Ареола подписал контракт сроком на два сезона.

На протяжении трёх последних лет Андони Ареола работал в «Райо Вальекано». Последний чемпионат Испании команда завершила на 11-й позиции.

Что касается «Борнмута», то в чемпионате Англии сезона 2022/2023 команда заняла 15-е место, сохранив прописку в топ-дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Андони Ареола
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