В понедельник «Борнмут» объявил о расставании с Гари О’Нилом, который тренировал команду. Спустя несколько часов южане назвали имя нового тренера. Рулевым «вишен» стал 40-летний испанский специалист Андони Ареола.

В пресс-релизе «Борнмута» сообщается о том, что Ареола подписал контракт сроком на два сезона.

На протяжении трёх последних лет Андони Ареола работал в «Райо Вальекано». Последний чемпионат Испании команда завершила на 11-й позиции.

Что касается «Борнмута», то в чемпионате Англии сезона 2022/2023 команда заняла 15-е место, сохранив прописку в топ-дивизионе.