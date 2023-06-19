​Продление контракта с Гимараэсом – приоритет «Ньюкасла»

Полузащитник Бруно Гимараэс провёл качественный сезон в «Ньюкасле». Видеть бразильца в своих рядах хотят многие гранды, однако «сороки» рассчитывают сохранить футболиста. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, продление контракта с Гимараэсом является приоритетной задачей «Ньюкасла».

Отмечается, что в ближайшие недели переговоры между «Ньюкаслом» и Гимараэсом продолжатся.

Бруно Гимараэсу 25 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильца в 60 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Гимараэс провёл 40 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.