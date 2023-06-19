Переход Джексона в «Челси» — это вопрос времени

Переход нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона в «Челси» — вопрос времени. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент клубы договариваются между собой о том, каким образом «Челси» будет выплачивать сумму отступных за 21-летнего сенегальца, которая составляет 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джексон провёл за «Вильярреал» 38 матчей, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 30 миллионов евро.

Прошедший розыгрыш АПЛ «Челси» завершил на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 проведённых матчах.