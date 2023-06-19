Почеттино видит в Кепе основного вратаря «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может остаться в лондонском клубе на следующий сезон, сообщает Evening Standard.

По информации источника, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино будет рад поработать с испанским голкипером как с основным вратарём команды. По мнению аргентинского специалиста, с тренером вратарей Тони Хименесом, Кепа способен выйти на новый уровень.

Отмечается, что теперь «Челси» будет искать второго вратаря, которым может стать Георгий Мамардашвили из испанской «Валенсии».

Напомним, Кепа перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. В минувшем сезоне 28-летний вратарь провёл в составе лондонской команды 39 матчей, пропустил 45 мячей и в 12 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.