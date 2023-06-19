​Назван фаворит в гонке за Гравенберхом

Полузащитник Райан Гравенберх может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Относительно недавно 21-летний футболист заявил, что рассчитывал на большее количество игрового времени, когда ехал в Мюнхен.

Как сообщает Mirror, подписать Гравенберха хотят два гранда Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». При этом фаворитом в этой гонке называется мерсисайдский клуб.

Стоит сказать, что «Ливерпулю» как раз нужны футболисты в среднюю линию после нескольких уходов. Пока «красные» подписали в полузащиту только Алексиса Макаллистера.

Портал transfermarkt оценивает Райана Гравенберха в 30 миллионов евро.