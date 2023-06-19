Семья Гюндогана склоняется к переходу в «Барселону»

Семья полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана убеждает футболиста перебраться в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хави Мигеля, в том числе и жена футболиста тоже выступает за переезд в столицу Каталонии.

У Гюндогана заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Футболист близок к тому, чтобы покинуть клуб на правах свободного агента, но окончательное решение ещё не принято. Ранее сообщалось, что интерес к немцу также сохраняет лондонский «Арсенал».

32-летний Гюндоган закончил прошедший сезон Английской премьер-лиги с 8 голами и 4 результативными передачами.