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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» уволил своего тренера Гари О’Нила официально

19 Июня 2023 • 14:41 Комментировать

Английский «Борнмут» официально объявил о расставании со своим главным тренером Гари О’Нилом. Английский специалист возглавил «вишенок» по ходу прошедшего сезона, заменив Скотта Паркера. Тренеру удалось сохранить команде прописку в Английской премьер-лиге, финишировав на пятнадцатом месте.

«Мы хотим поблагодарить Гари за весь вклад, который он сделал в развитие команды. Хотим также пожелать ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в официальном заявлении клуба.

Пока неизвестно, какие специалисты будут претендовать на вакантную роль наставника «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Гари О'Нил
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