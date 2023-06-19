Тухель и Уокер обсудили трансфер в «Баварию» ещё в апреле

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ещё в апреле обсуждал с правым защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером возможный переезд на «Альянц Арену». Первые разговоры состоялись после четвертьфинальных матчей между «Манчестер Сити» и «Баварией» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшуль.

У Уокера сейчас остаётся год по контракту с «горожанами», но англичанин уже этим летом открыт к новому вызову. Тем не менее, «Манчестер Сити» всё ещё пытается убедить 33-летнего защитника продлить соглашение.

Источник также сообщает, что Тухелю очень нравится скорость и защитные навыки опытного Уокера. Именно поэтому тренер хочет видеть игрока в своей команде.