Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гюндоган высказался о будущем и назвал клуб, с которым контактировал

19 Июня 2023 • 14:32 Комментировать

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся туманным. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня. Сам Гюндоган дал комментарий по поводу своей ситуации.

«Решение ещё не принято. Я всё ещё в процессе выбора своего будущего. У меня были контакты с дортмундской «Боруссией», но я никогда не был близок [к переходу]. Возвращение в Бундеслигу в мои планы не входит», - слова Гюндогана с пресс-конференции приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Илкай Гюндоган выступал за «Боруссию» в 2011-2016 годах.

Гвардиола отреагировал на интерес «Барселоны» к Гюндогану
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
14:46 · Англия. Премьер-лига
Семья Гюндогана склоняется к переходу в «Барселону»
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» уволил своего тренера Гари О’Нила официально
14:33 · Англия. Премьер-лига
Тухель и Уокер обсудили трансфер в «Баварию» ещё в апреле
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган высказался о будущем и назвал клуб, с которым контактировал
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» просит у «Бетиса» более двух миллионов евро за Байи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Романо: Рэшфорд очень близок к новому контракту с «Манчестер Юнайтед»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» близок к покупке голкипера, который интересен «Манчестер Юнайтед»
14:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» остаётся фаворитом в гонке за Кайседо, несмотря на интерес «Арсенала»
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к Гюндогану
13:57 · Англия. Премьер-лига
​Может ли «Манчестер Сити» подписать Мбаппе – Гвардиола ответил
13:53 · Англия. Премьер-лига
Эдуар Менди согласовал контракт с «Аль-Ахли»
13:52 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола отреагировал на интерес «Барселоны» к Гюндогану
13:40 · Англия. Премьер-лига
​Холанн обещал председателю «Манчестер Сити» трофей Лиги чемпионов
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» поборются за полузащитника «Арсенала» 1
12:49 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» не уверены, что де Хеа останется в клубе
Все новости
Рекомендуем