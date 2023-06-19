​Гюндоган высказался о будущем и назвал клуб, с которым контактировал

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся туманным. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня. Сам Гюндоган дал комментарий по поводу своей ситуации.

«Решение ещё не принято. Я всё ещё в процессе выбора своего будущего. У меня были контакты с дортмундской «Боруссией», но я никогда не был близок [к переходу]. Возвращение в Бундеслигу в мои планы не входит», - слова Гюндогана с пресс-конференции приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Илкай Гюндоган выступал за «Боруссию» в 2011-2016 годах.