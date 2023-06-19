«Манчестер Юнайтед» просит у «Бетиса» более двух миллионов евро за Байи

«Манчестер Юнайтед» озвучил испанскому «Бетису» условия сделки по трансферу центрального защитника Эрика Байи. По информации от журналиста Саймона Джонса, «красные дьяволы» отпустят ивуарийца за сумму в размере чуть более двух миллионов евро.

Напомним, Байи уже выступал в испанской Ла Лиге. Ещё перед трансфером в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году Эрик защищал цвета «Вильярреала». Отметим, что Ивуариец прошлый сезон провёл на правах аренды за французский «Марсель», но «провансальцы» не стали выкупать защитника на постоянной основе.

У Байи остался всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед».