Романо: Рэшфорд очень близок к новому контракту с «Манчестер Юнайтед»

Итальянский журналист Фабрицио Романо заверяет, что нападающий Маркус Рэшфорд очень близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «Манчестер Юнайтед». По сведениям источника, футболист находится в шаге от того, чтобы принять предложение.

Сообщается, что переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Рэшфорд доволен финансовой составляющей и спортивным проектом, который ему предложило руководство. Англичанин очень счастлив играть под руководством Эрика тен Хага, при котором впервые в карьере забил 30 голов за сезон во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд по новому контракту будет зарабатывать 430 тысяч евро в неделю.