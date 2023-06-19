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Романо: Рэшфорд очень близок к новому контракту с «Манчестер Юнайтед»

19 Июня 2023 • 14:20 Комментировать

Итальянский журналист Фабрицио Романо заверяет, что нападающий Маркус Рэшфорд очень близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «Манчестер Юнайтед». По сведениям источника, футболист находится в шаге от того, чтобы принять предложение.

Сообщается, что переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Рэшфорд доволен финансовой составляющей и спортивным проектом, который ему предложило руководство. Англичанин очень счастлив играть под руководством Эрика тен Хага, при котором впервые в карьере забил 30 голов за сезон во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд по новому контракту будет зарабатывать 430 тысяч евро в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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