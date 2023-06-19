«Брайтон» близок к покупке голкипера, который интересен «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» очень близок к покупке нового голкипера, который высоко котируется среди европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Роберто де Дзерби до конца недели надеется провернуть трансфер вратаря бельгийского «Андерлехта» Барта Вербруггена.

Источник отмечает, что в последние недели голкипера долго пытался приобрести «Бёрнли», которым руководит бельгиец Венсан Компани. Также к Барту проявлял интерес «Манчестер Юнайтед», но именно «Брайтон» сейчас лидирует в гонке за 20-летним вратарём.

Напомним, основной голкипер «чаек» Роберт Санчес может покинуть свою команду этим летом.