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«Челси» остаётся фаворитом в гонке за Кайседо, несмотря на интерес «Арсенала»

19 Июня 2023 • 14:05 Комментировать

Лондонский «Челси» опережает своих соседей из «Арсенала» в борьбе за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Саймона Коллингса, несмотря на интерес «канониров», в гонке за эквадорцем пока лидирует команда Маурисио Почеттино.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что сделка по Кайседо обойдётся потенциальным покупателям в сумму около 80-90 миллионов евро. «Арсенал» наверняка потратит свыше 100 миллионов на другого опорника – Декалана Райса из «Вест Хэма». Именно поэтому «канониры» могут не найти средств на трансфер Кайседо.

Мойсес имеет соглашение со своей командой, что его отпустят, если поступит хорошее предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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