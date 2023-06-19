«Челси» остаётся фаворитом в гонке за Кайседо, несмотря на интерес «Арсенала»

Лондонский «Челси» опережает своих соседей из «Арсенала» в борьбе за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Саймона Коллингса, несмотря на интерес «канониров», в гонке за эквадорцем пока лидирует команда Маурисио Почеттино.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что сделка по Кайседо обойдётся потенциальным покупателям в сумму около 80-90 миллионов евро. «Арсенал» наверняка потратит свыше 100 миллионов на другого опорника – Декалана Райса из «Вест Хэма». Именно поэтому «канониры» могут не найти средств на трансфер Кайседо.

Мойсес имеет соглашение со своей командой, что его отпустят, если поступит хорошее предложение.