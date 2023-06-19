«Арсенал» сохраняет интерес к Гюндогану

Лондонский «Арсенал» по-прежнему интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. По информации от журналиста Саймона Коллингса, «канониры» не сдаются в борьбе за хавбека «горожан», который сейчас близок к переходу в каталонскую «Барселону».

«Канонирам» будет очень сложно убедить Гюндогана присоединиться именно к ним, ведь в случае ухода из «Манчестер Сити» Илкай хотел бы попробовать себя в другом чемпионате. «Барселона» как раз предлагает 32-летнему хавбеку трёхлетний контракт.

Напомним, у Гюндогана истекает контракт с «Манчестер Сити», что позволяет заинтересованным клубам пригласить его бесплатно.