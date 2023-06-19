​Может ли «Манчестер Сити» подписать Мбаппе – Гвардиола ответил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли клуб подписать звёздного форварда Килиана Мбаппе.

Ранее Мбаппе публично заявил, что не собирается продевать контракт с «ПСЖ». Таким образом, следующим летом французский нападающий может обрести статус свободного агента, и подписать его можно будет бесплатно.

«Мы не будем подписывать Килиана Мбаппе. Он не перейдёт в «Манчестер Сити». Все вы знаете, куда он хочет пойти…» - сказал Гвардиола, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее Килиан Мбаппе говорил о желании поиграть в «Реале».