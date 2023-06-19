Эдуар Менди согласовал контракт с «Аль-Ахли»

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли» Джидда, который выступает в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на финальной стадии.

Менди ранее отказался продлевать контракт с «Челси». Руководство «пенсионеров» в последнее время тоже охладело к игроку, что привело к взаимному решению о расставании.

Напомним, Менди в своём дебютном сезоне за «Челси» выиграл Лигу чемпионов, взяв золотую перчатку и звание лучшего голкипера турнира. В прошедшем сезоне Эдуар потерял место в основе, проиграв конкуренцию Кепе Аррисабалаге.