​Гвардиола отреагировал на интерес «Барселоны» к Гюндогану

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу интереса «Барселоны» к полузащитнику Илкаю Гюндогану.

«Я знаю, что «Барселона» заинтересована в подписании Гюндогана. Но мы также очень заинтересованы в том, чтобы он остался в клубе. Надеюсь, он останется с нами. Если же «Барсе» удастся подписать его, то они получат отличного, фантастического игрока», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня. 32-летнего немца слухи связывают не только с «Барселоной», но и с «Арсеналом».