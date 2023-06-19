​Холанн обещал председателю «Манчестер Сити» трофей Лиги чемпионов

Председатель «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак вспомнил о том, как прошлым летом в клуб переходил нападающий Эрлинг Холанн.

«Когда я впервые разговаривал с Холанном, меня поразила его уверенность. Это было что-то особенное – уверенность с уважением. В конце разговора он сказал: «Мистер председатель, я собираюсь выиграть для вас Лигу чемпионов. Я здесь, чтобы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, и мы сделаем это». Это говорит о величии этого футболиста», - рассказал аль-Мубарак пресс-службе клуба.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории. В финале «горожане» обыграли «Интер» (1:0).