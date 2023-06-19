«Интер» и «Милан» поборются за полузащитника «Арсенала»

Хавбек лондонского «Арсенала» Томас Парти может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Согласно данным журналиста, в трансфере 30-летнего ганского полузащитника заинтересованы «Милан» и «Интер». Оба клуба предпримут попытку заполучить Томаса в летнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Парти в 38 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «канонирами» истекает в конце июня 2025 года.

В минувшем сезоне Премьер-лиги полузащитник принял участие в 33 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.