Игроки «Манчестер Юнайтед» не уверены, что де Хеа останется в клубе

Шансы на уход Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента с каждым днём всё больше увеличиваются. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, одноклубники испанца не уверены, что голкипер останется в команде хотя бы на следующий сезон. Источник отмечает, что в начале месяца ситуация была позитивной, но к сегодняшнему дню всё изменилось.

Сейчас де Хеа ближе к уходу, нежели к тому, чтобы продлить контракт и остаться. Напомним, если Давид покинет команду, «Манчестер Юнайтед» постарается приобрести у миланского «Интера» Андре Онану, который оценивается в 60 миллионов евро.