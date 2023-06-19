Уокер всё ещё может продлить контракт с «Манчестер Сити», несмотря на интерес «Баварии»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер всё ещё может остаться в команде Хосепа Гвардиолы и продлить свой контракт, который истекает через год. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» ведут переговоры с 33-летним англичанином по новому соглашению.

Несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии», Уокер всё ещё может остаться в «Манчестер Сити», хотя его потенциальный уход пока смотрится более реальным вариантом. Ранее ходили слухи о том, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже убедил Уокера присоединиться к мюнхенцам.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, когда перешёл из «Тоттенхэма». С тех пор англичанин выиграл 14 трофеев под руководством Хосепа Гвардиолы.