«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» задумывается над приобретением центрального защитника туринского «Ювентуса». По информации от Calciomercato, речь идёт о Глейсоне Бремене, который перебрался в команду Массимилиано Аллегри лишь прошлым летом из «Торино».

Источник отмечает, что в «Ювентусе» сейчас ни один футболист не считается неприкасаемым. Руководство итальянской команды рассмотрит предложения по трансферу Бремера, которые будут стартовать с 60 миллионов евро.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ищет нового центрального защитника. Также клуб присматривается к Акселу Дисаси из «Монако» и Жан-Клеру Тодибо из «Ниццы».