Жота назвал цель «Ливерпуля» на следующий сезон

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от следующего сезона. Португальский футболист верит, что его команда способна навязать борьбу за чемпионский титул.

«Надеюсь, что мы будем сражаться за титул. Последние сезоны мы всегда занимали высокие места. Это было просто невероятно. В новом сезоне нашей целью будет выступить лучше, чем в предыдущем. Мы будем нацелены на трофеи», - приводит слова форварда FourFourTwo.

Напомним, что «Ливерпуль» неудачно выступил в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги, финишировав лишь на пятом месте в турнирной таблице.